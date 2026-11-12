भारत की आपत्ति के बाद बांग्लादेश में एक्शन: गरीब इलाकों का वीडियो बनाकर दिल्ली बताने वाले चीनी व्लॉगर्स पर शिकंजा

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के गरीब इलाकों की वीडियो बनाकर उन्हें दिल्ली के दृश्यों के रूप में पेश करने और भारत को बदनाम करने के आरोपी चीनी व्लॉगर्स ने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कड़ी निगरानी के बाद अपनी गतिविधि को कम कर दिया है।

चीनी नागरिकों पर बढ़ाई गई निगरानी बांग्लादेश के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारत द्वारा अपनी छवि खराब करने के लिए बांग्लादेशी क्षेत्र का इस्तेमाल किये जाने पर चिंता जताने के बाद अधिकारियों ने वहां मौजूद 150 चीनी नागरिकों पर निगरानी बढ़ा दी है।

ढाका के उत्तरा वेस्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद खालिद मंसूर के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने इन चीनी नागरिकों पर निगरानी तेज कर दी है और उन पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। समाचार पत्र प्रोथोम आलो ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसके चलते उनकी गतिविधियों में कमी आई है।

बिना अनुमति घरों में घुसकर बनाते थे वीडियो इससे पहले, बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया था कि ये चीनी व्लॉगर्स ढाका के टेकपारा और उत्तरा इलाकों में सक्रिय थे। वे वहां की तंग गलियों और गरीब बस्तियों के वीडियो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे।

उन पर आरोप है कि उन्होंने इन इलाकों को नई दिल्ली के हिस्सों के रूप में गलत तरीके से पेश किया और वहां रहने वालों के जीवन स्तर के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं। ये व्लॉगर्स लोगों के घरों और उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों की वीडियो बनाते थे, और कई बार तो बिना अनुमति के ही लोगों के घरों के अंदर तक चले जाते थे। स्थानीय निवासियों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके वीडियो किस प्लेटफॉर्म पर और किस गलत संदर्भ में दिखाए जा रहे हैं। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक 'पहले उनकी गतिविधियों पर पुलिस की कोई निगरानी नहीं थी। 100 से ज्यादा व्लॉगर्स हर दिन ऐसे वीडियो बना रहे थे। वे इस काम में मदद के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को पैसे भी देते थे।'

भारत की आपत्ति के बाद हरकत में आया ढाका प्रशासन मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने वाले इन व्लॉगर्स पर उचित कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद बांग्लादेशी एजेंसियां हरकत में आई।

पुलिस ने चीनी नागरिकों से उनके पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज तलब किए और सवाल किया कि टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद भी इस तरह की गतिविधियों में क्यों लिप्त हैं। अधिकारियों ने उन्हें निर्देश दिया है कि वीजा अवधि समाप्त होते ही वे तत्काल बांग्लादेश छोड़ दें।