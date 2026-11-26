डिजिटल डेस्क, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटनास्थल से आग की ऊंची लपटें उठती देखी गईं, जिसके बाद चारों ओर घना काला धुआं फैल गया।

यह आग बैंगचाक ऑयल डिपो में हुए एक जोरदार धमाके के बाद लगी, जिसके तुरंत बाद प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने का निर्देश दिया।

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

बैंगना जिला कार्यालय ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा कि बैंगचाक ऑयल डिपो में एक विस्फोट हुआ है।

अपनी सुरक्षा के लिए, आसपास के क्षेत्र में मौजूद आम लोगों से आग्रह है कि वे तुरंत इस इलाके को खाली कर दें।

पूर्वी बैंकॉक में स्थित इस विशाल ऑयल डिपो का संचालन थाई ऊर्जा कंपनी बैंगचाक कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है।

आसमान में छाया काले धुएं का गुबार

धमाके के बाद आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठने लगीं और काले धुएं का घना गुबार बैंकॉक के आसमान में दूर-दूर तक फैल गया।

घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन वाहनों के सायरन की आवाजें गूंजने लगीं और बचाव दल मौके की ओर रवाना हो गए।

फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। घटना के तुरंत बाद अग्निशमन सेवा और स्थानीय जिला कार्यालय से संपर्क नहीं हो सका है।

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