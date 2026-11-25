डिजिटल डेस्क, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स संसद में कुछ दिन पहले लिबरल पार्टी के एक सांसद जॉर्डन लेन ने अपनी पार्टनर नताली हिसी को शादी के लिए प्रपोज कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था।

अब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की सीनेट में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की एक सीनेटर कार्यवाही के दौरान अपनी 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर सदन को संबोधित करती हुई नजर आई।

इस दौरान वे अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन कर रही थीं, और एक अन्य सीनेटर को उस बच्ची के साथ खेलते हुए देखा गया। बच्ची के साथ सदन का संबोधन सीनेट की कार्यवाही के दौरान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निर्दलीय सीनेटर फातिमा पेमैन अपनी बेटी आलिया को गोद में लिए हुए सदन को संबोधित करती दिखीं। फुटेज में पेमेन को डिस्पैच बॉक्स के पास खड़े होकर अन्य सांसदों से बात करते और प्रस्ताव रखते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनकी बच्ची सुरक्षित रूप से उनकी गोदी में दिखाई दी। यह अनोखा और दिल छू लेने वाला पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

बच्ची के साथ खेलती दिखीं दूसरी सीनेटर सदन की कार्यवाही के दौरान एक और पल ने सबका ध्यान खींचा, जब पेमैन के पीछे बैठीं निर्दलीय सीनेटर लिडिया थॉर्प, आलिया के साथ बातचीत करती और उसके साथ 'पीकाबू' खेलती नजर आईं।