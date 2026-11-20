डिजिटल डेस्क,त्बिलिसी। गैस विस्फोट की वजह से जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी में गुरुवार को पांच मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में एक बच्चे समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह विस्फोट गुरुवार सुबह उपनगरीय पोनिचाला जिले में हुआ, जिससे कई निवासी मलबे के नीचे दब गए।

बचाव दलों ने निकाले छह शव

जॉर्जिया के गृह मंत्री सुल्खान तमाज़ाशविली ने बताया कि बचाव दलों ने छह शव निकाले हैं, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। मलबे के नीचे कई घंटों तक दबी रहने के बावजूद तीन साल की एक बच्ची को जिंदा बचा लिया गया।

जॉर्जियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर (1TV) की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची को इंगोरोक्वा यूनिवर्सिटी क्लिनिक ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है और स्कैन में कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई है। 11 साल के एक लड़के का भी इंटेंसिव केयर में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत काफी हद तक स्थिर बताई गई है। वहीं, एएफपी के मुताबिक आपातकालीन प्रबंधन सेवा के प्रमुख तेइमुराज़ मगेब्रिशविली ने बताया कि मृत पाई गई महिलाओं में से एक के उस बच्ची की मां होने का अंदेशा है।

क्षतिग्रस्त जगह का निरीक्षण नहीं कर पा रही कंपनी 1TV के अनुसार, गैस आपूर्तिकर्ता 'तिबिलिसी एनर्जी' ने बताया कि जिस अपार्टमेंट को विस्फोट का संभावित स्रोत माना जा रहा है, वह खाली दर्ज था। पिछले एक साल में वहां गैस की कोई खपत नहीं हुई थी। कंपनी ने बताया कि वो अभी तक क्षतिग्रस्त जगह का निरीक्षण नहीं कर पाई है।