फ्लाईदुबई विमान हमले में इजरायल की बड़ी सुरक्षा चूक, UAE के दावे से गरमाया मामला

डिजिटल डेस्क, तेल अवीव। दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रहे फ्लाईदुबई के विमान में आसमान के बीचो-बीच हुई खूनी झड़प और प्लेन क्रैश करने की साजिश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस सनसनीखेज मामले के बाद अब इजरायल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इजरायल के चैनल 12 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गैर-कूटनीतिक देशों के पायलटों पर सख्त प्रतिबंध होने के बावजूद बीते कुछ वर्षों में ओमान के दर्जनों पायलटों ने तेल अवीव के लिए धड़ाधड़ उड़ानें भरी हैं। इजरायल की सुरक्षा में यह बड़ी चूक तब उजागर हुई, जब हाल ही में फ्लाइट के एक कट्टरपंथी ओमानी को-पायलट ने कॉकपिट में ही विमान के मुख्य कैप्टन पर जानलेवा हमला कर दिया। क्या है मामला? आरोपी ओमानी को-पायलट का इरादा विमान को क्रैश कर उसमें सवार करीब 174 यात्रियों की जान जोखिम में डालना था। उड़ान के दौरान आरोपी ने क्रैश एक्स से भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद विमान तेजी से 17,000 फीट नीचे की ओर गोता खाने लगा।

हालांकि, घायल कैप्टन की बहादुरी और विमान में सवार ऑफ-ड्यूटी क्रू मेंबर्स और यात्रियों की सूझबूझ से आरोपी को काबू कर लिया गया और एक बड़ा हवाई हादसा टल गया। इस घटना ने अब खाड़ी देशों और इजरायल के बीच उड्डयन सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा खुफिया जांच की खामियों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।

सुरक्षा एजेंसी शिन बेट की लापरवाही पर उठे सवाल ओमान ने 2020 के अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उसके इजरायल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। नियमों के मुताबिक, जिन देशों के इजरायल से राजनयिक संबंध नहीं हैं, वहां के पायलट इजरायल के लिए उड़ान नहीं भर सकते।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने में नाकाम रही। इजरायल ने इस नियम की निगरानी विदेशी एयरलाइनों के भरोसे छोड़ दी थी और कभी फ्लाईदुबई के पायलटों की नागरिकता या पृष्ठभूमि की गहन जांच नहीं की।