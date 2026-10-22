10 अक्टूबर को इजरायल की कार्रवाई पर ट्रंप ने लगाई थी रोक? नेतन्याहू ने रिपोर्ट का किया खंडन

डिजिटल डेस्क, यरूशलेम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में ईरान के खिलाफ इजरायल की प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को रोक दिया था। इजरायली मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने साफ कहा, 'यह एक गलत रिपोर्ट है। एक दिन सच सामने आ ही जाएगा।

नेतन्याहू ने अपनी बात पर जोर देते हुए आगे कहा, 'सच तो हमेशा सामने आ ही जाता है। आप जानते हैं, ये सभी फर्जी खबरें बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं या बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि आखिरकार सच सामने आ ही जाता है।'

नेतन्याहू ने खबरों का किया खंडन यह खंडन 'फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के लिए आया है, जिसमें दावा किया गया था कि इजरायल ने 10 अक्टूबर को ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बमबारी की तैयारी की थी, लेकिन ट्रंप के विरोध के बाद इस प्लान को रद कर दिया गया।

इस योजना की जानकारी रखने वाले तीन लोगों का हवाला देते हुए, अखबार ने बताया था कि इस प्रस्तावित अभियान में ईरान की परमाणु सुविधाओं, बिजली संयंत्रों, नागरिक बुनियादी ढांचे और शासन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जाना था।