इजरायल का बदला: 2025 के हमले में शामिल रहे हमास ऑपरेटिव को मार गिराया, 4 जवानों की हत्या में था शामिल

डिजिटल डेस्क, तेल अवीव। इजरायल की सेना ने बुधवार को बताया कि उसने गाजा सिटी में हमास की नुखबा इकाई के ऑपरेटिव मूसा अब्द मोहम्मद हमूदा को मार गिराया है। वह 2025 में हुए उस हमले में शामिल था, जिसमें 52वीं बटालियन के टैंक चालक दल के चार इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी।

इजरायली डिफेंस फोर्सेस (आईडीएफ) ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि हमूदा हमास के सैन्य विंग का सदस्य था। वह 2025 के हमले में शामिल था। उसने इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ हमले किए और हमास की सैन्य क्षमताओं को बहाल करने के लिए काम किया। यह युद्धविराम का उल्लंघन है।