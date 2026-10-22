इजरायल ने अक्टूबर में ईरान पर बमबारी की योजना बनाई थी, ट्रंप के एक फैसले से टली कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस महीने की शुरुआत में ईरान पर हमला करने की योजना बनाई थी, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जाना था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे रोक दिया, क्योंकि वे 3 नवंबर के मिडटर्म चुनावों को प्राथमिकता देना चाहते थे।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, तीन अनाम स्रोतों ने बताया कि इजरायली सेना 10 अक्टूबर के सप्ताहांत पर कई दिनों की बमबारी अभियान के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसमें परमाणु सुविधाओं, शासन से जुड़े ठिकानों के साथ-साथ बिजली संयंत्रों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया जाना था। यह हमला फरवरी 28 के अमेरिकी-इजरायली हमलों से कहीं अधिक तीव्र होना था। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने मिडटर्म चुनावों से पहले नया युद्ध शुरू करने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद योजना फिलहाल रद कर दी गई। ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा था कि वे 3 नवंबर तक ईरान पर हमले नहीं करेंगे।

हालांकि, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने ईरान पर हमले की धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका और इजरायल शासन को उखाड़ फेंकने का काम “पूरा” करेंगे। एक सोर्स ने कहा कि या तो सौदा होगा या हमला। अमेरिका का लक्ष्य ईरान को हॉर्मुज संबंधी शर्तों पर सहमत होने के लिए मजबूर करना है, जो फरवरी से आंशिक रूप से अवरुद्ध है। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ सोमवार को इजरायल पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों तथा नेतन्याहू से बातचीत की। इस दौरान इजरायल ने अद्यतन लक्ष्य सूची पेश की, जिसमें फरवरी के हमले में नहीं छूटे ठिकाने और नागरिक बुनियादी ढांचा शामिल थे।