'अमेरिका में सत्ता बदली है, नीयत नहीं'; US में डेमोक्रेट्स की जीत पर मोजतबा खामेनेई की दो टूक

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। वाशिंगटन में सत्ता का संतुलन रातों-रात बदल गया है और इस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया ईरान से आई है। हाउस और सीनेट, दोनों पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने के बाद, ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खमेनेई ने अपने लोगों से कहा कि वे इस नतीजे को इस संकेत के रूप में न लें कि ईरान के प्रति अमेरिकी नीति नरम होने वाली है।

अमेरिका की ईरान नीति नहीं बदलेगी: खामेनेई उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'इस साल 4 नवंबर को ईरानी लोग 'अपराधी' अमेरिका के प्रति अपने रुख को पहले से कहीं अधिक साफ और दो-टूक ढंग से समझते हैं।

फिर भी, अमेरिका की शत्रुता के कारणों और उनके खिलाफ ईरानी राष्ट्र के दृढ़ प्रतिरोध पर गौर करना, आगे के रास्ते के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है।' मार्च में पदभार संभालने के बाद से खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं।

ईरान के सर्वोच्च नेता ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए तो मध्य पूर्व का युद्ध और फैल जाएगा। उन्होंने कहा, 'अगर इस तरह की आक्रामकता दोहराई गई, तो इस युद्ध का दायरा और भी बड़ा हो जाएगा।'

मध्य पूर्व में अमेरिकी हमलों पर चेतावनी दी डेमोक्रेट्स ने एक शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए हाउस और सीनेट, दोनों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। पार्टी ने डोनल्ड ट्रंप की अलोकप्रियता का फायदा उठाया और उनके कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों के दौरान उन पर लगाम कसने के लिए वास्तविक ताकत हासिल कर ली है।