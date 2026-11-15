'अगर अमेरिका ने एक और गलती की तो हम तय करेंगे युद्ध का मैदान', ईरान ने ट्रंप को दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है।

ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक, गलीबाफ ने रविवार को संसद में कहा, 'हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का। अगर वह हमारी सात उचित शर्तें मान लेता है, तो समझौते के दरवाजे खुले रहेंगे।'

गलीबाफ ने आगे कहा, 'अगर अमेरिका ने एक और गलती की, तो ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बल तय करेंगे कि युद्ध का मैदान कहां होगा।' गलीबाफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप एक तरफ नए हमले के जरिए युद्ध को बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ तनाव कम करने की बात भी कर रहे हैं।

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध जारी अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया। होर्मुज के बंद होने से वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं।

ईरान पर हमले रोक सकते हैं ट्रंप रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि पिछले दो हफ्तों में हुई फोन कॉल के दौरान, ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किए के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन से राय मांगी थी। इन दोनों नेताओं ने उनसे ईरान पर हमले फिर से शुरू न करने का आग्रह किया।