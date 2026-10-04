क्या इजरायल ने चेतावनी को नजरअंदाज किया? UAE ने उड़ान से पहले फ्लाईदुबई के को-पायलट के बारे में दी थी जानकारी

डिजिटल डेस्क, अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इजरायल को फ्लाईदुबई की उस उड़ान के यात्रियों और क्रू सदस्यों की जानकारी दी थी, जिसमें ओमान के को-पायलट ने कथित तौर पर कैप्टन पर हमला कर विमान पर कब्जा करने की कोशिश की थी।

‘द एसोसिएटेड प्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया है कि इस खुलासे के बाद नए सवाल खड़े हो गए हैं कि को-पायलट इजरायल जाने वाली उड़ान में कैसे सवार हो पाया, जबकि ओमान ने पहले ही उसकी चरमपंथी सोच के कारण उसे उड़ान भरने से रोक दिया था।

दुबई ने घटना को 'आतंकवादी हमला' बताया जांच की अगुवाई कर रहे UAE ने बुधवार की उस घटना को 'आतंकवादी हमला' बताया। को-पायलट ने कथित तौर पर कॉकपिट में रखी 'क्रैश एक्स' (आपातकालीन कुल्हाड़ी) से कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला किया और फिर तेजी से नीचे गिर रहे विमान पर कब्जा करने की कोशिश की।

182 लोगों को ले जा रहे इस विमान को आखिरकार तब स्थिर किया जा सका, जब घायल कैप्टन ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों और अन्य लोगों को हमलावर पर काबू पाने का मौका मिला। AP के अनुसार, UAE ने इजरायल को उड़ान में सवार लोगों की जानकारी दी थी, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता भी शामिल थी। अधिकारियों ने बताया कि इजरायल ने किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की थी।

इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी, शिन बेट ने कहा है कि विदेशी उड़ानों के यात्रियों की लिस्ट की जांच-पड़ताल की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है। हालांकि, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिरी रेगेव ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर 'कान' को बताया कि उड़ान की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं और उनके मंत्रालय को यात्रियों की लिस्ट या को-पायलट के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' ने आर्मी रेडियो और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदरूनी दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों ने कई सालों से चेतावनी दी थी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास देश में आने वाली विदेशी एयरलाइंस की सुरक्षा जांच करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं।

सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? 2021 में, इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने ऐसी जांच की जिम्मेदारी शिन बेट से हटाकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के तहत आने वाली सिविल एविएशन अथॉरिटी को सौंप दी, ताकि यह पक्का किया जा सके कि विदेशी उड़ानों पर सुरक्षा प्रक्रियाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक हों।

2024 की एक गोपनीय सरकारी रिपोर्ट में कथित तौर पर पाया गया कि मिनिस्ट्री अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही थी। मई 2024 में, सुरक्षा कैबिनेट ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को निर्देश दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों के लिए सुरक्षा ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक टीम बनाए, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन अथॉरिटी, शिन बेट, मोसाद और फाइनेंस मिनिस्ट्री शामिल हों।