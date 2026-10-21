गाजा पर इजरायल का हमला, हमास के वरिष्ठ अधिकारी समेत 4 की मौत; मलबे में तब्दील हुए ठिकाने

डिजिटल डेस्क, यरुशलम।। गाजा पट्टी में मंगलवार को इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में चार फलस्तीनियों की मौत हो गई। मृतकों में एक दंपती और 17 वर्षीय किशोर शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

चिकित्साकर्मियों के अनुसार, गाजा शहर के एक अपार्टमेंट पर इजरायली हवाई हमले में अकरम यासीन और उनकी पत्नी दीना अबू बकर की मौत हो गई। इजरायली सेना ने बाद में कहा कि यासीन हमास के सामान्य सुरक्षा तंत्र में वरिष्ठ अधिकारी थे।

दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में किजान अल-नज्जार इलाके के पास इजरायली गोलीबारी में 17 वर्षीय किशोर की मौत हुई। वहीं, गाजा शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित जैतून इलाके में भी गोलीबारी से एक व्यक्ति की जान चली गई।