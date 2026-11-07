'260 विमान मार गिराए, नई ताकत दुश्मनों को कर देगी हैरान', ईरान की अमेरिका को चेतावनी

डिजिटल डेस्क, तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सैकड़ों एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, जिनमें F-35, F-16, F-5 और F-18 लड़ाकू विमानों के साथ-साथ MQ-1, RQ-4, ऑर्बिटर और लुकास ड्रोन शामिल हैं।

मेहर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेब्बी ने दावा किया कि अमेरिका-ईरान संघर्ष के दौरान देश ने दुश्मन के 260 विमानों को मार गिराया। IRGC की अमेरिका को वॉर्निंग IRGC के अधिकारी ने बताया कि पिछले दो हफ्तों में तेहरान ने सात टोही विमानों को रोका है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि मिसाइल उत्पादन शहरों के जरिए उसने अपनी घरेलू रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत किया है।

IRGC के अधिकारी मोहेब्बी ने कहा, 'हमने सात MQM-170 टोही ड्रोन को बिना किसी नुकसान के नीचे उतार लिया है। यह दुश्मन पर हमारी तकनीकी श्रेष्ठता का ही प्रदर्शन है।' मोहेब्बी ने दावा किया कि ईरान के रक्षा बलों ने अपनी मिसाइल और ड्रोन उत्पादन लाइनों को तेजी से जमीन के ऊपर से हटाकर भूमिगत सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने केवल मिसाइल भंडारण परिसरों तक ही सीमित न रहकर, अपनी घरेलू तकनीकी क्षमताओं और भौगोलिक फायदों का उपयोग करते हुए जमीन के काफी नीचे मिसाइल उत्पादन शहर स्थापित किए हैं।

IRGC ने विकसित की उन्नत क्षमताएं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों के साथ महीनों तक चले भीषण सैन्य तनाव के बाद, ईरान ने अपने राष्ट्रीय रक्षा नेटवर्क को तेजी से विकसित किया है और अब उसके पास उन्नत क्षमताएं मौजूद हैं।