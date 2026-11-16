'न तो क्यूबा हैं और न वेनेजुएला', ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी- हमले का इंतजार नहीं करेंगे

डिजिटल डेस्क, तेहरान। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह जवाबी कार्रवाई करने के लिए अमेरिका के हमला किए जाने का इंतजार नहीं करेगा। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने वॉशिंगटन पर आरोप लगाया है कि वह एक और सैन्य अभियान के लिए समय निकालने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल कर सकता है।

फार्स समाचार एजेंसी द्वारा प्रसारित एक साक्षात्कार में ईरानी सरकारी टेलीविजन से बात करते हुए घरीबाबादी ने कहा कि तेहरान वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों में तीन संभावित स्थितियों के लिए तैयारी कर रहा है- कूटनीति, आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य हमला।

'ईरान कोई क्यूबा या बेनेजुएला नहीं' उन्होंने कहा, "ईरान कोई क्यूबा नहीं है जिसकी आप घेराबंदी कर सकें और न ही यह वेनेजुएला है जिसे आप आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकें।" उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सेनाएं अब तक हवाई या जमीनी घेराबंदी के जरिए कोई सफलता हासिल करने में नाकाम रही हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नई रेंज वाली मिसाइलें बना रहा है। गरीबाबादी ने संकेत दिया कि अमेरिका राजनयिक बातचीत का इस्तेमाल किसी और हमले की जमीन तैयार करने के लिए कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अभी भी युद्ध की स्थिति में है और मौजूदा हालात को न तो युद्ध, न ही शांति वाली स्थिति मानने से इनकार कर दिया।

ईरान ने रखी शर्तें उन्होंने कहा, "मेरी निजी राय है कि कानूनी नजरिए से हम अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं न कि ऐसी स्थिति में जहां न तो युद्ध हो और न ही शांति।" तेहरान ने परमाणु स्थलों तक IAEA की पहुंच के लिए शर्तें रखीं।

गरीबाबादी ने कहा कि जब तक तेहरान की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं और युद्ध स्थायी रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आईआरजीसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) को ईरान की परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देगा।

यह बयान तब आया है जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान से आग्रह किया है कि वह निरीक्षकों को अपनी परमाणु सुविधाओं तक फिर से पहुंच दे, जिसमें संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हुई साइटें भी शामिल हैं।

गरीबाबादी ने कहा, "ईरान की क्षतिग्रस्त परमाणु साइटों का दौरा करने के लिए एजेंसी का अनुरोध संभवतः अमेरिकी हथियारों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए है।" उप विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन को सबसे पहले यह गारंटी देनी होगी कि ईरान की शर्तों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा, "सबसे पहली और अहम बात यह है कि अमेरिका को यह जरूरी गारंटी देनी होगी कि ईरान की सभी शर्तों को माना जाएगा।"

'हर बार तोड़ा भरोसा' ईरान ने राजनयिक समझौते के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। IRNA को दिए एक टीवी साक्षात्कार में गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका ने राजनयिक बातचीत के दौरान बार-बार तेहरान के भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा, "पिछले डेढ़ साल में अमेरिका ने कम से कम तीन बार अपनी बदनीयती दिखाई है। इससे पता चलता है कि कूटनीतिक बातचीत की मेज पर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता।" क्या है ईरान की शर्त समझौते के लिए ईरान की शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध का स्थायी अंत, अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों (जिसमें तेल क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंध भी शामिल हैं) को हटाना और विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति के मुद्दे का समाधान जैसे मुद्दे शामिल हैं।