कैप्टन स्मित मच्छर की तबीयत कैसी है? UAE में भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। UAE में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को अच्छी खबर दी है। पिछले हफ्ते फ्लाईदुबई की फ्लाइट में को-पायलट के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए कैप्टन स्मित मच्छर अब लगातार ठीक हो रहे हैं। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है।

बुधवार को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के दौरान, ओमान के को-पायलट ने उन पर 'क्रैश एक्स' से हमला किया था। हमले में स्मित बुरी तरह घायल हो गये थे, इसके बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर 174 यात्रियों की जान बचाई थी।

कैप्टन स्मित मच्छर की सेहत में लगातार सुधार दूतावास ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'कैप्टन स्मित लगातार ठीक हो रहे हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। दूतावास उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और हर संभव मदद दे रहा है। हम सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।'

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या हुआ था? 14 यात्रियों को लेकर जा रही इस फ्लाइट ने हमले के बाद इमरजेंसी मैसेज भेजे थे। विमान 34000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे उतरने लगा और 17000 फीट से अधिक नीचे आ गया।

कॉकपिट के फर्श पर घायल पड़े मच्छर को एहसास हुआ कि विमान नीचे जा रहा है। उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए आखिरी कोशिश की और वो कामयाब हुए। इसके बाद दो रिजर्व पायलटों ने विमान का कंट्रोल संभाला और उसे सऊदी अरब के तबुक में प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअज़ीज़ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा। जिसके बाद को-पायलट को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मच्छर को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।

अबू धाबी में चल रहा है कैप्टन स्मित का इलाज PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मच्छर को पहले तबुक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी ले जाया गया।