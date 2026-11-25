डिजिटल डेस्क, रियाद। हूती लड़ाके लगातार सऊदी अरब के इन इलाकों पर हमला कर रहे हैं, जो कभी देश की पहचान हुआ करती थी। ताजा हमला हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के फाइनेंशियल सेंटर टावर पर किया है। मंगलवार को हुए इस आतंकी हमले में दो भारतीय नागरिकों समेत कुल 11 लोग घायल हो गए।

सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक, घायलों में भारत के अलावा सऊदी अरब, नेपाल और मिस्र के नागरिक भी शामिल हैं। इस बीच, लेबनान और कतर ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सऊदी अरब की संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है।

लेबनान ने की निंदा लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'मैं रियाद के फाइनेंशियल सेंटर के एक टावर पर हूथी समूह द्वारा किए गए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यह सऊदी अरब जैसे मित्र देश की संप्रभुता और सुरक्षा पर एक खुला हमला है, और इस क्षेत्र की सुरक्षा व स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है।'

अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, कतर ने भी इस हमले की निंदा की है। कतर ने इसे आक्रामकता का शर्मनाक कृत्य करार दिया और कहा कि यह सऊदी अरब की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाने वाले हमलों का कड़ा विरोध किया और ऐसी कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की। एक्स पर जारी एक बयान में सऊदी सिविल डिफेंस के जनरल डायरेक्टोरेट ने बताया कि घायलों में दो सऊदी नागरिक, तीन नेपाली नागरिक और चार मिस्र के नागरिक भी शामिल हैं। सऊदी सिविल डिफेंस ने कहा, 'रियाद शहर में फाइनेंशियल सेंटर के एक टावर पर हूती लड़ाकों ने हमला किया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। घायलों में दो सऊदी नागरिक, दो भारतीय नागरिक, तीन नेपाली नागरिक और चार मिस्र के नागरिक शामिल हैं।'