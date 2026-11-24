हूती नियंत्रित क्षेत्र में सऊदी का हमला, 11 लोगों की मौत; संचार उपकरण को बनाया निशाना
सऊदी अरब के हवाई हमले में हूती नियंत्रित यमन के इलाके में 11 लोग मारे गए और 19 घायल हुए हैं। यह हमला होदेदा प्रांत में एक आवासीय भवन पर लगे संचार उपकरण को निशाना बनाकर किया गया था।
HighLights
सऊदी हवाई हमले में यमन में 11 लोग मारे गए।
होदेदा प्रांत में संचार उपकरण को निशाना बनाया गया।
हूती ने सऊदी हमलों का जवाब देने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, सना। सऊदी अरब के हवाई हमले में हूती के नियंत्रण वाले यमन के इलाके में 11 लोग मारे गए और 19 घायल हुए हैं।
हूती के प्रवक्ता ने बताया है कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने होदेदा प्रांत के एक आवासीय भवन पर लगे संचार उपकरण को निशाना बनाने के लिए हमला किया था।
इस हमले में पूरी इमारत ढह गई जिससे उसमें रहने वाले मारे गए और घायल हो गए। हूती ने कहा है कि सऊदी अरब के हमलों का जवाब दिया जा रहा है।
भविष्य में उसके हमले जारी रहेंगे। इस बीच भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने सऊदी अरब के शहरों के लिए अपनी उड़ानें 30 नवंबर तक स्थगित रखने की घोषणा की है।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)