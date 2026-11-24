डिजिटल डेस्क, सना। सऊदी अरब के हवाई हमले में हूती के नियंत्रण वाले यमन के इलाके में 11 लोग मारे गए और 19 घायल हुए हैं।

हूती के प्रवक्ता ने बताया है कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने होदेदा प्रांत के एक आवासीय भवन पर लगे संचार उपकरण को निशाना बनाने के लिए हमला किया था।

इस हमले में पूरी इमारत ढह गई जिससे उसमें रहने वाले मारे गए और घायल हो गए। हूती ने कहा है कि सऊदी अरब के हमलों का जवाब दिया जा रहा है।

भविष्य में उसके हमले जारी रहेंगे। इस बीच भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने सऊदी अरब के शहरों के लिए अपनी उड़ानें 30 नवंबर तक स्थगित रखने की घोषणा की है।

(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)