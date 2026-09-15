Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

होर्मुज में फिर बढ़ा तनाव: ईरानी कार्गो जहाज पर हमला, एक की मौत; तेल टैंकर में भी विस्फोट

By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
Published: Tue, 15 Sep 2026 05:24 AM (IST)

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ गया है, जहां केशम द्वीप के पास एक ईरानी कार्गो जहाज पर हमला हुआ, जिसमें ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. होर्मुज में ईरानी कार्गो जहाज पर हमले में एक व्यक्ति की मौत।

  2. हमले के बाद ईरान ने पड़ोसी देशों से प्रस्तावित बातचीत टाली।

  3. होर्मुज जलडमरूमध्य में एक तेल टैंकर में विस्फोट हुआ।

एपी, काहिरा। होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, रविवार सुबह केशम द्वीप के पास एक ईरानी कार्गो जहाज पर हमला हुआ।

घटना के बाद तेहरान ने पड़ोसी देशों के साथ प्रस्तावित बातचीत टाल दी। इस बातचीत में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के ईरान के विवादित प्रयासों पर जानकारी दी जानी थी।

हमले में एक की मौत

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने केशम के गवर्नर के हवाले से बताया कि हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई और चार घायल हुए। ईरान ने इसके लिए एक ‘आतंकवादी दुश्मन’ को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी सेना की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

होर्मुज में यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब लाल सागर में भी जहाजों की सुरक्षा को लेकर खतरे बढ़े हैं।

माइन्स से टकराया तेल टैंकर, विस्फोट के बाद लगी आगईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आइआरजीसी) के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य में माइन्स से टकराने के बाद एक तेल जहाज में विस्फोट हो गया और उसमें आग लग गई। हालांकि, घटना के समय या जहाज को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई।

परमाणु प्रमुख को वीजा न देने पर आस्ट्रिया से नाराज ईरानईरान ने सोमवार को वियना में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी (आइएईए) की सालाना बैठक में अपने परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी को शामिल होने से रोकने पर आस्ट्रिया की कड़ी आलोचना की।

रूस ने भी किया ईरान का समर्थन

आइएईए में ईरान के राजदूत रजा नजाफी ने कहा कि इस्लामी को वीजा नहीं देना सदस्य देश के रूप में ईरान के अधिकारों और मेजबान देश की जिम्मेदारियों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इससे ईरान की बैठक में पूरी और प्रभावी भागीदारी बाधित हुई है।

वियना में संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत मिखाइल उल्यानोव ने भी ईरान का समर्थन किया।

उन्होंने आस्ट्रिया पर आइएईए के मेजबान देश के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उल्यानोव ने पश्चिमी देशों पर असहमत देशों के खिलाफ वीजा प्रतिबंधों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।

यह भी पढ़ें- होर्मुज ही नहीं तेल के तीन रास्ते बंद, फिर मचेगा तेल संकट का कोहराम? 1990 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्रोडक्शन

यह भी पढ़ें- होर्मुज में हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, ब्रेंट क्रूड 107 डॉलर प्रति बैरल के पार