होर्मुज में हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, ब्रेंट क्रूड 107 डॉलर प्रति बैरल के पार

डिजिटल डेस्क, तेहरान। होर्मुज और खाड़ी क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हुए हालिया हमलों के बाद वैश्विक आपूर्ति बाधित होने की संकट गहरा गई है। इसके चलते सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया, जहां ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3% की बढ़त के साथ 107.74 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड फ्यूचर्स 2.88% मजबूत होकर 102.93 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

सऊदी अरब की सरकारी मीडिया के अनुसार, देश के दक्षिणी जाजान प्रांत पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है, जिसमें घरों और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। हूतियों ने एक पड़ोसी प्रांत में सऊदी सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया था।

इस बीच, ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूकेएमटीओ ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। इसके कारण जहाज में आग लग गई और चालक दल को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। पाइपलाइन बंद होने से वैश्विक आपूर्ति पर मंडराया खतरा शुक्रवार को, इराक से हुए एक ड्रोन हमले के कारण सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया गया। यह पाइपलाइन सऊदी अरब को होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते से बचकर अपने तेल निर्यात को दूसरे रास्तों से भेजने में मदद करती थी।

दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश की इस पाइपलाइन के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति के 4% हिस्से पर खतरा पैदा हो गया है। इन व्यवधानों के कारण पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में 8% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिससे जुलाई के बाद पहली बार कीमतें 100 डॉलर के पार चली गईं।