होर्मुज ही नहीं तेल के तीन रास्ते बंद, फिर मचेगा तेल संकट का कोहराम? 1990 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्रोडक्शन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है। रूस के अलावा हम खाड़ी देशों से अधिकांश जरूरत का कच्चा तेल आयात करते हैं, लेकिन खाड़ी देशों में चल रही उथल-पुथल ने लगातार सप्लाई को प्रभावित किया है। फरवरी के बाद से ही ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण तेल सप्लाई का जरूरी समुद्री रास्ता "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज" को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से लगातार इस रास्ते से शिपमेंट बाधित हुआ है। अब अन्य रास्तों पर भी अड़चन आ गई है।

इन दो रास्तों पर भी लगी रोक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनियाभर में तेल सप्लाई के प्रमुख रास्तों में से एक है। यहां से पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। अब दूसरी ओर हूती विद्रोही भी ताबड़तोड़ हमलों के साथ बाब अल मंदेब पर कंट्रोल के कगार पर पहुंच चुके हैं, जो तेल आपूर्ति का एक और जरूरी रास्ता है।

इन दोनों रास्ते पर लंबे समय से तनाव का माहौल था। अब सऊदी अरब ने एक और जरूरी सप्लाई सिस्टम को बंद कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर लगातार ड्रोन हमलों के चलते देश का प्राइमरी बाईपास ऑयल रूट भी बंद हो गया है। इन तीनों जरूरी तेल के रास्तों का बंद होना दुनियाभर के लिए परेशान करने वाली खबर है।

1200 किमी लंबी है सऊदी की पाइपलाइन सऊदी दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। वो समुद्री पाइपलाइन के माध्यम से दुनिया के कई देशों में तेल की सप्लाई करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सउदी अरब की ये मुख्य पाइपलाइन लगभग 1,200 किलोमीटर लंबी है, जिसके सहारे वे होर्मुज पर निर्भर हुए बिना अरब प्रायद्वीप के पार लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक रोजाना करीब 40 लाख से 50 लाख बैरल तेल की आपूर्ति करती है। यह मात्रा ग्लोबल तेल सप्लाई का करीब 4% से 5% है। इसे बंद करने पर तेल का संकट और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।