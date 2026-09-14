DRI ने दबोचा पाकिस्तानी माल, भारत में बेचने की कोशिश नाकाम! कौन कर रहा था हेराफेरी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नासिक के CFS अंबड में मुंबई स्थित एक फर्म द्वारा आयातित सूखे खजूर के 13 कंटेनर जब्त किए। इन कंटेनरों में पाकिस्तानी माल पाया गया है। DRI के अधिकारियों ने स्पेशिफिक खुफिया जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की है। PIB के मुताबिक ये खेप UAE के जेबेल अली से आई थीं और इंपोर्ट डाक्यूमेंट में संयुक्त अरब अमीरात को मूल देश घोषित किया गया था।

UAE में कंटेनरों की हेराफेरी शुरुआती जांच से पता चलता है कि वस्तु के पाकिस्तान मूल को छिपाने के लिए सावधानीपूर्वक बनाई गई ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था की गई थी। सूखे खजूर को शुरू में कराची बंदरगाह, पाकिस्तान से UAE के जेबेल अली बंदरगाह तक एक जहाज पर कंटेनरों के एक सेट में भेजा गया था। जेबेल अली में, माल को केवल ट्रांसशिप किया गया था और कंटेनरों के दूसरे सेट में ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा ऑपरेट संस्थाओं के माध्यम से भारत में आगे शिपमेंट के लिए एक अलग जहाज पर लोड किया गया था।