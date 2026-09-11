शुगर पॉलिसी पर दिखी पाकिस्तान की कंगाली! जिस चीनी को खरीदा उसे ही बेचकर चुकाएगा पैसे, फिर 1.08 लाख टन खरीदने की तैयारी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पाकिस्तान ने करीब 1.08 लाख टन आयातित चीनी का ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इस फैसले के बाद उसकी चीनी नीति को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान की शुगर पॉलिसी में बार-बार होने वाले बदलावों के लिए कमजोर मांग और सप्लाई की गलत योजना को जिम्मेदार बताया गया है। पाकिस्तान में घरेलू सप्लाई पर्याप्त होने का संकेत मिलते ही वे चीनी का एक्सपोर्ट करने की मंजूरी देता है उसके बाद कीमतें बढ़ने या कमी पैदा होने पर चीनी इंपोर्ट करने की नीति बार-बार अपनाई गई है।

आयात-निर्यात की कमजोर पाक पॉलिसी नया टेंडर पिछले साल की डोमेस्टिक स्टॉक में कमी को दूर करने के लिए इंपोर्ट की गई 3 लाख टन चीनी के बचे हुए स्टॉक से संबंधित है। न्यूज एजेंसी IANS ने एक नई रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के इस अंतरराष्ट्रीय टेंडर को आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने मंजूरी दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि, इस कदम से चीनी के खराब होने से पहले सरकार को आयात और स्टोरेज से जुड़ी लागत वसूलने में मदद मिलेगी।

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि, पाकिस्तान ने 2025 में 7.9 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी। इसके बाद पाक ने 5 लाख टन तक चीनी आयात करने की मंजूरी दी। हालांकि, इनमें से करीब 3 लाख टन चीनी ही वास्तव में आयात की गई।