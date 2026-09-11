India EU FTA लागू होने से सिर्फ 1 कदम दूर! 180 अरब यूरो का बिजनेस और 8 लाख नौकरियों का सीधा लाभ

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत में यूरोपीय संघ के बीच लागू होने जा रहे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर बड़ी सामने आई है। इस समझौते पर हस्ताक्षर और उसे अंतिम रूप देने की अनुमति के लिए काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन को प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग की प्रेस रिलीज के अनुसार, काउंसिल की मंजूरी मिलने पर यह दोनों पक्षों द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा।

180 अरब यूरो का बिजनेस भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब अपने फाइनल राउंड पर है। काउंसिल की ओर से अप्रूवल मिलते ही ये समझौता लागू हो जाएगा। जिसके बाद बाजार पहुंच का विस्तार होगा, इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होगी, गैर-टैरिफ बाधाएं कम होंगी साथ ही व्यापार और निवेश आसान होगा। वर्तमान में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हर साल 180 अरब यूरो से अधिक का गुड्स और सर्विस व्यापार होता है, जिससे यूरोपीय संघ में करीब 8 लाख लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं।