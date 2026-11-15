इजरायली एयरस्ट्राइक में मारा गया हमास का सीनियर कमांडर समीर अबू यूनिस, संगठन ने की पुष्टि

डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायल ने हमास पर एयरस्ट्राइक की। इस हमले में हमास का वरिष्ठ कमांडर मारा गया है। हमास की सशस्त्र शाखा ने इस बात की पुष्टि की है।

हमास ने आज रविवार को बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले की योजना बनाने और उसकी देखरेख करने में शामिल एक वरिष्ठ कमांडर, इजरायली हवाई हमले में मारा गया है।

अल-कसम ब्रिगेड ने इस कमांडर की पहचान 53 वर्षीय समीर अबू यूनिस के रूप में की है, जो उनकी राफा ब्रिगेड का कमांडर था। उन्होंने बताया कि वह शनिवार को मारा गया।

इजरायल ने भी किया था कमांडर की मौत का दावा

इजरायली सेना ने भी आज रविवार को कहा कि उसने हमास की सशस्त्र शाखा के एक वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाया है, लेकिन उसकी पहचान नहीं बताई।

चिकित्साकर्मियों ने बताया कि दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में, मवासी क्षेत्र की एक सड़क पर हुए हवाई हमले में अबू यूनिस मारा गया और कुछ अन्य लोग घायल हो गए।

हमास के मुताबिक, अबू यूनिस 1991 में हमास की सशस्त्र शाखा में शामिल हुआ था। ब्रिगेड का कमांडर बनने से पहले, उसने राफा में कई वरिष्ठ ऑपरेशनल पदों पर काम किया था। हमास ने बताया कि उसका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर खान यूनिस में किया जाएगा।