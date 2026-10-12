रियाद एयरपोर्ट पर बोर्डिंग लाइन में खड़े थे हज यात्री, तभी हूती विद्रोहियों की मिसाइल ने मचाई तबाही; Video वायरल

डिजिटल डेस्क, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर यमन के हूती विद्रोहियों ने एक और हमला किया है। सऊदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, एक अज्ञात मिसाइल या प्रोजेक्टाइल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से टकराया, जिससे भीषण आग लग गई।

इस हमले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा सऊदी वायु रक्षा प्रणाली ने एयरपोर्ट के पास एक क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया। लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर प्रशासन ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन पूरी तरह निलंबित कर दिया है।

सीसीटीवी फुटेज में दिखा तबाही का मंजर सोशल मीडिया पर सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि उमराह तीर्थयात्री और अन्य यात्री टर्मिनल पर अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान एक जोरदार नारंगी रोशनी के साथ धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। फुटेज में टर्मिनल की छत का एक हिस्सा भी भरभराकर गिरता दिखाई दे रहा है।

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने पूर्वी हिस्से में दम्मम एयरपोर्ट समेत अन्य ठिकानों पर भी हमलों का दावा किया है और सऊदी अरब के ट्रांजिट हब को निशाना बनाते रहने की धमकी दी है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इसे खुला युद्ध अपराध बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इस टकराव से वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति और कीमतों पर संकट मंडराने लगा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी हूतियों के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होने पर विचार करने की बात कही है, जिससे इस संघर्ष के और व्यापक होने की आशंका बढ़ गई है।

शनिवार के हमले में भारतीय समेत 13 की मौत यह हमला उस बड़े हमले के अगले ही दिन हुआ है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। शनिवार को घायल हुए एक भारतीय नागरिक ने भी रविवार को दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ गई।

मारे गए लोगों में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी, एक अमेरिकी, एक भारतीय, एक फलस्तीनी, एक मिस्री, एक जॉर्डन, एक सीरियाई और एक सूडानी नागरिक शामिल हैं। पिछले पांच दिनों में इस एयरपोर्ट पर यह चौथा हमला है, जिसे सऊदी अरब की धरती पर बीते एक दशक में सबसे घातक माना जा रहा है।

भारतीय दूतावास ने जारी किया एडवाइजरी रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि की और पार्थिव शरीर को जल्द भारत भेजने के लिए परिवार से संपर्क साधा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मृतक की पहचान मोहम्मद यूसुफ अली के रूप में की और बताया कि हमले में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं।