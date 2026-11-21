डिजिटल डेस्क, बसरा। इराक के एक पावर स्टेशन में शनिवार को आग लगने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 30 लोगों के घायल होने की सूचना है।

सुरक्षा अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह पावर स्टेशन दक्षिणी इराक में स्थित है। यहीं पर लगी आग से चार लोगों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।

आग आसपास के घरों में फैली इराक की सरकारी समाचार एजेंसी, INA के अनुसार, बसरा के उत्तर में स्थित हरथा पावर स्टेशन में लगी आग को दमकलकर्मियों और सिविल डिफेंस की टीमों ने काबू में कर लिया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि आग की लपट इतनी तेज थी कि आस-पास के घरों तक फैल गई। इस वजह से पावर स्टेशन का कामकाज रोकना पड़ा।

800 मेगावाट है बिजली उत्पादन की क्षमता उन्होंने बताया कि हरथा स्टेशन की बिजली उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है, लेकिन आग लगने से पहले यह लगभग 400 मेगावाट पर काम कर रहा था। समाचार एजेंसी आईएनए की रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने के कारणों या नुकसान के दायरे के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है ।