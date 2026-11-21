डिजिटल डेस्क, खड़गपुर। पश्चिम बंगाल के IIT खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो IIT खड़गपुर के 75 वर्षों का अनुभव देश के विकास और नवाचार (इनोवेशन) के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है।



पीएम मोदी ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि आज के आकांक्षी भारत की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी असली क्षमता उस साहस से तय होती है जो हम चुनौतियों का सामना करते समय दिखाते हैं। लोग अक्सर मुझसे चुनौतियों के बारे में पूछते हैं; मैं उनसे कहता हूं कि यह तो मेरे स्वभाव में ही है मैं चुनौतियों को चुनौती दिए बिना रह ही नहीं सकता..."

आकार ले रहा भविष्य प्लेटिनम जुबली समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह धरती, जहां कभी स्वशासन की आकांक्षा थी, आज वहां आत्मनिर्भरता का संकल्प दिखाई देता है। जहां कभी आज़ादी का सपना था, आज वहां भविष्य को आकार देने का अवसर है। आकांक्षा से आत्मनिर्भरता तक का यह सफर ही 'विकसित भारत' के निर्माण की असली ताकत है।

खड़गपुर के सफर को किया याद पीएम ने कहा जब IIT खड़गपुर ने अपना सफर शुरू किया था, तब भारत की आज़ादी को बहुत कम समय ही हुआ था। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था। उस समय, भारत को अपने उद्योगों और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए इंजीनियरों की जरूरत थी।

संस्था ने निभाई राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी पीएम ने कहा जैसे-जैसे देश की वैज्ञानिक क्षमताएं बढ़ीं, इस संस्थान के स्नातकों ने हमारे अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। फिर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का दौर आया। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में नए अवसर सामने आए, यहां से पढ़कर निकले युवाओं ने देश के सॉफ्टवेयर उद्योग को मजबूत किया और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का नेतृत्व किया। हर दौर में, राष्ट्र-निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में इस संस्थान ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है...।"

कभी इसी जगह पर होता था डिटेंशन कैंप पीएम मोदी ने कहा कि कई दशक पहले, यही जगह एक डिटेंशन कैंप (कैदखाना) हुआ करती थी, जहां उन भारतीयों ने अपने अदम्य साहस और जज्बे का परिचय दिया था, जो स्वशासन चाहते थे और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखते थे। और आज उसी जमीन पर हमारा IIT खड़ा है। यहां युवाओं को तराशा जा रहा है।