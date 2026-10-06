फ्लाईदुबई विमान में को-पायलट के हमले में कैप्टन स्मित के सिर की हड्डी टूटी, सऊदी अरब में की गई इमरजेंसी सर्जरी

डिजिटल डेस्क, अबू धाबी। दुबई से तेल अवीव के लिए जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुए 'आतंकी हमले' में घायल हुए रियल हीरो पायलट कैप्टन स्मित के स्वास्थ्य को लेकर नया खुलासा हुआ है। ओमान के को-पायलट हम्मामी ने कैप्टन स्मित की खोपड़ी पर भी वार किया जिसमें उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हमले के दौरान स्मित को 'डिप्रेस्ड फ्रैक्चर' हुआ और सऊदी अरब में आपातकालीन उपचार किया गया, जहां डॉक्टरों ने संयुक्त अरब अमीरात ले जाने से पहले उसकी खोपड़ी का इलाज किया।

क्या होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर? डिप्रेस्ड खोपड़ी फ्रैक्चर तब होता है जब खोपड़ी टूट जाती है और हड्डी का एक टुकड़ा मस्तिष्क की ओर अंदर की ओर धकेल दिया जाता है। यह खोपड़ी का वो टूटा हुआ टुकड़ा होता है जो आसपास की सामान्य हड्डी से नीचे बैठता है। यह एक गंभीर चोट है क्योंकि हड्डी मस्तिष्क पर दबाव डाल सकती है या उसे घायल कर सकती है, इसलिए इसे अक्सर चिकित्सा देखभाल या सर्जरी की आवश्यकता होती है।

स्मित को कहां-कहां चोटें आईं? पायलट को कई अन्य चोटें भी आईं, जिनमें उनके अंगों, छाती और ऊपरी पेट के क्षेत्र में घाव शामिल हैं लेकिन अब सुधार हो रहा है। कैप्टन स्मित को उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए पिछले सप्ताह सऊदी अरब से अबू धाबी तक हवाई मार्ग से ले जाया गया था। उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विशेष डॉक्टरों की एक टीम उन पर कड़ी निगरानी रख रही है।