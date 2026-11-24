डिजिटल डेस्क, रास अल खैमाह। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सात अमीरातों में से एक रास अल खैमाह में एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। देश के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में मंत्रालय ने बताया कि अल वतन रोड पर ये वाहन आपस में टकराए थे। एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें बचाव कार्य में जुट गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल को सुरक्षित किया, ट्रैफिक को संभाला और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया।

मामले की चल रही जांच इसमें आगे कहा गया कि टक्कर के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है और समय आने पर इससे जुड़ी जानकारी जारी की जाएगी। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस घटना के बारे में जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतें। उन्होंने आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने और अफवाहों या बिना पुष्टि वाली खबरों को न फैलाने पर जोर दिया।

इसी महीने की सबसे बड़ी घटना यह इस महीने यूएई में हुई सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना है। इससे पहले 12 नवंबर को फुजैराह में शेख खलीफा बिन जायद रोड पर 18 कारों और पांच ट्रकों के आपस में टकरा जाने से 14 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए।