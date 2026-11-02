रूस और यूक्रेन के अलर्ट सिस्टम पर साइबर अटैक, केमिकल रेडिएशन की झूठी चेतावनियों से दहशत

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अब साइबर वॉरफेयर का खतरनाक रूप देखने को मिला है। दोनों देशों के नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन अलर्ट सिस्टम पर बड़े स्तर पर साइबर हमले किए गए हैं।

यूक्रेन के एयर रेड अलर्ट सिस्टम को हैक कर लोगों के फोन और सड़कों पर लगे लाउडस्पीकरों के जरिए रासायनिक और रेडिएशन के खतरे की फर्जी चेतावनियां प्रसारित कर दी गई।

वहीं रूस के आपातकालीन मंत्रालय के आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन में भी सेंध लगाकर नागरिकों के बीच झूठीं सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।

यूक्रेन के अलर्ट सिस्टम पर हमला

फॉक्स न्यूज और न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार, यूक्रेन के एयर रेड अलर्ट सिस्टम को बाहरी हस्तक्षेप के जरिए हैक किया गया। इसके चलते पूरे देश में नागरिकों के मोबाइल फोन पर अचानक केमिकल और रेडिएशन खतरों का अलर्ट आने लगा।

इतना ही नहीं, कीव की सड़कों पर लगे लाउडस्पीकर सिस्टम से भी ऐसी ही भ्रामक घोषणाएं प्रसारित होने लगीं, जिससे जनता में भारी दहशत फैल गई। यूक्रेन की वायु सेना के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने ऐप के हैक होने की पुष्टि की। वायु सेना ने नागरिकों से अपील करते हुए टेलीग्राम पर लिखा, 'एयर अलर्ट ऐप के साथ छेड़छाड़ की गई। विकिरण का कोई खतरा नहीं है, कृपया घबराएं नहीं।'

यूक्रेन के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस ने इस हमले का जिम्मेदार रूस को ठहराया है। बाद में यूक्रेन के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य अलर्ट सिस्टम को सुरक्षित कर लिया गया है और वह सामान्य मोड में काम कर रहा है।

रूस के आपातकालीन एप पर साइबर अटैक यूक्रेन के साथ-साथ रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर पुष्टि की कि उनके आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। यह एप संभावित ड्रोन हमलों और हवाई खतरों की पूर्व चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

मंत्रालय ने बयान में कहा, 'हमलावरों ने एप में सेंध लगाकर जनता के बीच कथित खतरों को लेकर फर्जी और गलत जानकारी फैला दी है।' रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, तकनीकी दल सिस्टम की कमियों को दूर कर सुरक्षा बहाल करने जुटे हैं।