'14 भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर सऊदी अरब ने किया हमला', हूती विद्रोहियों का दावा

डिजिटल डेस्क, सना। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि वे लाल सागर में जुकार द्वीप के पास 14 भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस नाव को सऊदी अरब ने निशाना बनाया था।

CGTN यूरोप की रिपोर्ट के मुताबिक, हूतीयों ने कहा, 'सऊदी दुश्मन ने जुकार द्वीप के पास 14 भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक भारतीय नाव को निशाना बनाया। यमनी सशस्त्र बलों ने उन्हें बचा लिया है और आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी।

आगे कहा गया, 'सऊदी दुश्मन की यह गैर-जिम्मेदाराना हरकत लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय नौवहन (शिपिंग) के लिए खतरा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सऊदी दुश्मन को ऐसी गैर-जिम्मेदाराना हरकतें करने से रोकना चाहिए।' भारत ने सऊदी अरब में नागरिकों पर हुए हमलों की निंदा की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए, जबकि एक और भारतीय नागरिक शयबाह तेल क्षेत्र में घायल हो गया। भारत ने सऊदी अरब में आम नागरिकों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए इन हमलों की कड़ी निंदा की है।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा, 'हम सऊदी अरब में आम नागरिकों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। इनमें 21 अक्टूबर को दम्माम में किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शयबाह तेल क्षेत्र पर हुए हमले भी शामिल हैं।'

होर्मुज जलडमरूमध्य में गुरुवार को सात तेल टैंकर हुए तबाह इस बीच, यमन के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि हुती विद्रोहियों के कंट्रोल वाले इलाकों में उनके समर्थन में निकाली जाने वाली रैलियों को वैध सैन्य लक्ष्य माना जा सकता है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है।