सऊदी अरब में हमले में भारतीय की मौत पर भड़का विदेश मंत्रालय, कहा- ये पूरी तरह अस्वीकार्य

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को सऊदी अरब में हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। इन हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। भारत ने कहा कि आम नागरिकों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

भारत ने सऊदी अरब में हुए हमलों की कड़ी निंदा की मंत्रालय ने कहा, 'हम सऊदी अरब में आम नागरिकों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। इनमें 21 अक्टूबर को दम्मम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबाह तेल क्षेत्र पर हुए हमले शामिल हैं। दुर्भाग्य से इन हमलों के कारण आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं।'

हवाई अड्डे पर हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत मंत्रालय ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करेगा। हम फिर दोहराते हैं कि आम नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए।'