डिजिटल डेस्क, शेनजेन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को शेनजेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की। उन्होंने इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक अवसर बताया।

ट्रंप ने कहा, "हम वास्तव में इतिहास रच रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका, रूस और चीन ऐसी स्थिति में हैं जहां वे इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमाणु हथियारों की संख्या कैसे कम की जाए और इन हथियारों के इस्तेमाल के जोखिम को कैसे घटाया जाए।"

ट्रंप: परमाणु हथियारों और 'सभी समस्याओं' पर बातचीत त्रिपक्षीय बैठक की शुरुआत करते हुए ट्रंप ने कहा कि तीनों नेता दुनिया में चर्चा किए जा रहे सभी मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन परमाणु हथियारों को कम करने और उनके इस्तेमाल के जोखिम को सीमित करने पर चर्चा करने के लिए खास स्थिति में हैं और इन तीनों देशों की कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी हैं।

ट्रंप ने मतभेदों के बावजूद नेताओं के साथ बातचीत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अतीत में कई नेताओं ने असहमति होने पर अपने समकक्षों से बातचीत करने से परहेज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मौकों को ठुकराकर कभी शांति कायम नहीं की जा सकती।"

चिनफिंग: बड़ी ताकतों के बीच तालमेल 'बहुत जरूरी' शी ने ट्रंप और पुतिन के साथ हुई इस मुलाकात को बेहद अहम बताया। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, उन्होंने कहा कि प्रमुख देशों के बीच अच्छे संबंध होना बहुत जरूरी है। शी ने कहा, "बड़े देशों के बीच अच्छे संबंध होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि तीनों देशों को मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर बड़े देश आपस में लड़ते हैं तो दुनिया में अफरा-तफरी मच जाएगी। उन्होंने कहा कि जब बड़ी ताकतें आपस में तालमेल बनाकर रहती हैं तो दुनिया में शांति बनी रहती है।

उन्होंने कहा, "अगर बड़े देश आपस में लड़ते हैं तो दुनिया में अफरा-तफरी मच जाएगी।" शी ने तीनों नेताओं से इतिहास से सबक लेने को कहा और वैश्विक शांति व स्थिरता बनाए रखने में उनकी साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया।

शी ने आगे कहा, "परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे लड़ा जाना चाहिए। इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।" चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी चिनफिंग ने कहा कि अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर सही कदम उठाना चाहिए ताकि चीन-अमेरिका संबंधों में किसी बड़े झटके से बचा जा सके।