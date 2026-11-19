डिजिटल डेस्क, शेनजेन। चीन के शेनजेन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की एस्केलेटर पर मदद करते हुए देखा गया। इस पल को एक वीडियो में कैद किया गया, जिसे व्हाइट हाउस ने साझा किया है।

एक्स पर व्हाइट हाउस के रैपिड रिस्पॉन्स अकाउंट से पोस्ट किए गए एक वीडियो में ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मदद करते हुए देखा जा सकता है, जब वे एस्केलेटर पर कदम रख रहे थे। 'ट्रंप ने शी की मदद की' इस क्लिप को "अगर आपने नहीं देखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने APEC समिट में एस्केलेटर पर राष्ट्रपति शी की मदद की।" कैप्शन के साथ शेयर किया गया। यह घटनाक्रम शिखर सम्मेलन में ट्रंप, शी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हो रही उच्च-स्तरीय मुलाकातों के दौरान सामने आया है। इन मुलाकातों के एजेंडे में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, यूक्रेन और ईरान में चल रहे युद्ध, और व्यापार जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।

ट्रंप ने चीन के साथ संबंधों की तारीफ की प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक से पहले ट्रंप ने शी और पुतिन के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। शी के साथ अपनी बैठक के दौरान ट्रंप ने उनके संबंधों की तारीफ की और कहा कि वह चीन से और अधिक अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने का आग्रह करेंगे।

ट्रंप ने कहा, "मैं आपसे हमारे किसानों के लिए कुछ और करने का आग्रह करूंगा।" शी ने ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच के संबंधों को कुल मिलाकर स्थिर और बेहतर बताया। शी ने कहा, "आपने जो प्रयास किए हैं, वे सबके सामने हैं और इतिहास में दर्ज हो जाएंगे।" ट्रंप ने पुतिन से भी मुलाकात की। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को मेरा दोस्त बताया और कहा, "इससे बहुत अच्छी चीजें निकल सकती हैं या कम से कम इसकी शुरुआत तो हो ही सकती है।"