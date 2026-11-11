चीन की सरकारी बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, कई हिस्सों में तोड़फोड़; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन के शानक्सी प्रांत में मंगलवार को एक हैरान करने वाली घटना घटी। यहां एक व्यक्ति ने खुदाई मशीन (एक्सकेवेटर) को सरकारी ऑफिस के अंदर घुसा दिया। करीब एक घंटे तक चली इस कार्रवाई में बिल्डिंग का मेन गेट टूट गया और बिल्डिंग के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा।

चीन की सरकारी बिल्डिंग में तोड़फोड़ यह घटना 9 नवंबर को शीआन के शिक्सियन न्यू एरिया स्थित ‘फेंगडोंग न्यू सिटी गवर्नमेंट सर्विस सेंटर’ में हुई। पुलिस ने इस मामले में 47 साल के एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। अल जजीरा की खबर के अनुसार, इस पूरे हंगामे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक्सकेवेटर ने गेट को तोड़ते हुए फेंगडोंग न्यू सिटी में स्थित इस सरकारी प्रशासनिक भवन के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया गया है कि उसने ऐसा क्यों किया?