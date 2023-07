Explosion In China Chemical Plant: दक्षिणपूर्व चीन में रासायनिक संयंत्र में हुआ विस्फोट, कोई नहीं हताहत

शनिवार को दोपहर (0200 GMT) दक्षिणपूर्वी चीनी प्रांत जियांग्शी में एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट हुआ। राज्य प्रसारक सीसीटीवी के फुटेज में कियानताई न्यू मटेरियल कंपनी सुविधा में घना धुआं दिखाई दे रहा है। राज्य मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। सरकारी मीडिया ने कहा कि अधिकारी संभावित हताहतों की सीमा निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने रॉयटर्स को अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया।

दक्षिणपूर्व चीन में रासायनिक संयंत्र में हुआ विस्फोट

बीजिंग, एजेंसी। शनिवार को दोपहर (0200 GMT) दक्षिणपूर्वी चीनी प्रांत जियांग्शी में एक कैमिकल फैक्ट्री (Blast in Chemical Factory China) में विस्फोट हुआ। राज्य प्रसारक सीसीटीवी के फुटेज में कियानताई न्यू मटेरियल कंपनी सुविधा में घना धुआं दिखाई दे रहा है। राज्य मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। सरकारी मीडिया ने कहा कि अधिकारी संभावित हताहतों की सीमा निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हुआ था कैमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट पूर्वोत्तर चीन में एक रासायनिक संयंत्र में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 12 लापता हैं। राजधानी बीजिंग के पूर्व में लियाओनिंग प्रांत के पंजिन शहर के बाहरी इलाके में रविवार को हुए इस विस्फोट में 34 अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय सरकार के समाचार विज्ञप्ति में रासायनिक प्रसंस्करण मशीनरी, पाइप और भंडारण कंटेनरों के परिसर से आग की लपटों और घने काले धुएं की तस्वीरें दिखाई गईं। शहर के उपनगरों में पानशान काउंटी की सरकार ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है और स्थानीय पर्यावरण विभाग क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें विस्फोट का झटका महसूस हुआ, लेकिन नुकसान संयंत्र से आगे नहीं बढ़ा।

Edited By: Versha Singh