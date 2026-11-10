चीन में बिना पंजीकरण के चल रहा था चर्च, पादरी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, ताइपे। बीजिंग में एक हाउस चर्च (घर में चलने वाले चर्च) के पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पत्नी ने इस हफ्ते यह जानकारी दी। चीन में बिना पंजीकरण वाले चर्चों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।

चीन से बाहर रहने वाली पादरी शियानफेंग एडवर्ड कुई की पत्नी, जिन यंग गु ने बताया कि उनके पति को 23 अक्टूबर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कुई ने ही बीजिंग जियाक्वान चर्च की स्थापना की थी।

चर्च पर मारा गया छापा यंग गु ने बताया कि इससे पहले चार सितंबर को चर्च पर छापा मारा गया था, जिसमें लगभग 100 पुलिस अधिकारी शामिल थे। उस समय कुई को हिरासत में लिया गया था। धोखाधड़ी के ये आरोप चर्च के सदस्यों द्वारा दिए गए दान से जुड़े हैं। संभव है कि ये आरोप इसलिए लगाए गए हों, क्योंकि यह चर्च पंजीकृत नहीं है। बीजिंग के शिजिंगशान जिले की पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।