चीन के ताइयुआन में 40 मंजिला इमारत में लगी आग, 14 की मौत; 25 घायल

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन के ताइयुआन में रविवार को एक ऊंची इमारत में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। रविवार शाम इमारत में आग लगने के बाद 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से नौ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।

सामने आए वीडियों में 40 मंजिला इमारत से धुआं निकलता दिख रहा है। वीडियो में दमकलकर्मी क्रेन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जो इमारत के निचले हिस्से से ऊपर की ओर फैल रही थी।