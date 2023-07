China Economy Growth चीन की अर्थव्यवस्था में एक साल पहले लगभग स्थिर वृद्धि के बाद साल की दूसरी तिमाही में 6.3% की वृद्धि हुई है। विश्लेषकों की उम्मीदें से यह कम है जबकि आने वाली तिमाहियों में गति कमजोर होने की उम्मीद है। वर्ष के पहले तीन महीनों की तुलना में दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद 0.8% अधिक था।

चीन की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 6.3% बढ़ी (फाइल फोटो)

बीजिंग, एजेंसी। चीन की अर्थव्यवस्था में एक साल पहले लगभग स्थिर वृद्धि के बाद साल की दूसरी तिमाही में 6.3% की वृद्धि हुई है। विश्लेषकों की उम्मीदें से यह कम है, जबकि आने वाली तिमाहियों में गति कमजोर होने की उम्मीद है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जून तक चीन के सकल घरेलू उत्पाद में 2022 की समान अवधि की तुलना में 6.3% की वृद्धि पिछले वर्ष में सबसे तेज़ थी, और पिछली तिमाही में 4.5% की वृद्धि से अधिक थी। वर्ष के पहले तीन महीनों की तुलना में दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद 0.8% अधिक था।

