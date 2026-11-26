डिजिटल डेस्क, बीजिंग। आधुनिक युद्ध में मानवरहित विमान एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये टोही अभियान और निगरानी से लेकर, लक्ष्यों की पहचान करने और हमले करने तक के काम करते हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में इनकी भूमिका अब केवल लड़ाई-झगड़े तक सीमित नहीं रह गई है। सेनाएं इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स में करने पर विचार कर रही हीं।

चीन द्वारा 8-टन कार्गो ड्रोन की शुरूआत इसी बदलाव की दिशा में एक और कदम है, क्योंकि कई देश अपनी सैन्य आपूर्ति व्यवस्था में मानवरहित विमानों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मामलों की पत्रिका 'द वॉर जोन' की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विमानन कंपनी 'एयर व्हाइट व्हेल' द्वारा विकसित 'W8000' ड्रोन को झुहाई (Zhuhai) में पेश किया गया। यह जगह 'चीन अंतर्राष्ट्रीय विमानन और एयरोस्पेस प्रदर्शनी' के लिए चुनी गई है, जो 7 दिसंबर से शुरू होने वाली है।

ट्विन-टर्बोप्रॉप इस विमान को 8 मीट्रिक टन तक कार्गो ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पीछे की तरफ एक लोडिंग रैंप है, जिससे बड़े उपकरण और पैलेट में रखे सामान को आसानी से लोड किया जा सकता है। हालांकि, 'W8000' अभी भी विकास के चरण में है और इसकी प्रस्तावित पेलोड क्षमता (सामान ढोने की क्षमता) का अभी तक उड़ान के दौरान प्रदर्शन नहीं किया गया है।

चीन क्यों विकसित कर रहा बड़े कार्गो ड्रोन? चीन का भारी वजन उठाने वाले कार्गो ड्रोन विकसित करने का प्रयास, दूर-दराज और विवादित इलाकों में सैनिकों तक सामान पहुंचाने और सैन्य अभियानों को जारी रखने की चुनौती से जुड़ा है।

ये विमान 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' (PLA) को गोला-बारूद, चिकित्सा सामग्री, भोजन, स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों को सैन्य ठिकानों तक पहुंचाने का एक और जरिया दे सकते हैं। यह विशेष रूप से दूर-दराज के इलाकों और दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपीय चौकियों के लिए मददगार होगा।

संघर्ष की स्थिति में इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, जब सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और सामान्य आपूर्ति मार्गों पर हमले का खतरा होता है। बिना पायलट वाले ये कार्गो विमान, पायलटों को विवादित इलाकों में उड़ान भरने के जोखिम में डाले बिना, आपूर्ति कार्यों को जारी रखने में मदद कर सकते हैं।

इस दौड़ में अकेला नहीं है चीन अमेरिका भी स्वायत्त कार्गो विमान विकसित कर रहा है। अमेरिकी सैन्य योजनाकार हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दूर-दराज के द्वीपों और अग्रिम ठिकानों पर तैनात सैनिकों तक सामान पहुंचाने के लिए इनका उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं।

अमेरिकी सेना की इसमें दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि संघर्ष के दौरान आपूर्ति लाइनों को बनाए रखना जरूरी होता है, जबकि उस समय पारंपरिक परिवहन विमानों, जहाजों और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे पर हमले हो सकते हैं। अमेरिकी विमानन कंपनी 'टेक्सट्रॉन एविएशन' और स्वायत्त तकनीक विशेषज्ञ 'मर्लिन' मिलकर 'सेसना स्काईकूरियर UX' विकसित कर रहे हैं। यह ट्विन-इंजन वाले 'स्काईकूरियर' का बिना पायलट वाला संस्करण है। इसे लगभग 6,000 पाउंड कार्गो ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।

आधुनिक युद्ध में कार्गो ड्रोन क्यों महत्वपूर्ण? सैन्य अभियान गोला-बारूद, भोजन, ईंधन, चिकित्सा सामग्री और उपकरण सैनिकों तक पहुंचाने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। किसी संघर्ष में, ये आपूर्ति लाइनें लक्ष्य बन सकती हैं, खासकर जब सेनाएं दूरस्थ द्वीपों, अग्रिम ठिकानों और दुश्मन के हमलों के खतरे वाले क्षेत्रों में तैनात हों।

कार्गो ड्रोन इन आपूर्ति लाइनों को बनाए रखने का एक और साधन प्रदान कर सकते हैं। पारंपरिक परिवहन विमानों के विपरीत, मानवरहित विमान कार्गो मिशन के दौरान पायलटों को जोखिम में नहीं डालते हैं। वे पारंपरिक परिवहन प्रतिबंधित क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाने के लिए मानवयुक्त विमानों और जहाजों के साथ भी काम कर सकते हैं।