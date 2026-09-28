ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भारी नुकसान, कोयला खदान के कचरे से टूटी प्राचीन दीवार; 6 मीटर चौड़ी बनी दरार
चीन की महान दीवार का एक दूरस्थ हिस्सा पिछले 20 वर्षों से खदान के कचरे को फेंके जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।
HighLights
महान दीवार का हिस्सा 20 वर्षों से खदान कचरे से क्षतिग्रस्त।
निंगवू काउंटी में मिंग राजवंश की दीवार को नुकसान।
स्थानीय अधिकारियों ने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की।
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन की महान दीवार का एक दूरस्थ हिस्सा पिछले 20 वर्षों से खदान का कचरा फेंके जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।
सरकारी मीडिया 'सीसीटीवी' ने रविवार को बताया कि शांक्सी प्रांत की निंगवू काउंटी में मिंग राजवंश के दौर की इस प्राचीन दीवार के पत्थरों को कोयला खदान के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ व्हिसलब्लोअर द्वारा स्थानीय अधिकारियों को बार-बार इस सिलसिले में आगाह भी किया गया था।
दीवार को नुकसान पहुंचना 2007 में उस समय शुरू हुआ, जब बिना लाइसेंस के काम कर रही कंपनी 'निंगवू चाओकाई कोल इंडस्ट्री' ने खदान के कचरे को निपटाने के लिए इस संरचना के बीच से तोड़फोड़ की थी।
2015 से व्हिसलब्लोअर द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, जिससे तोड़फोड़ लगभग दो दशकों तक जारी रही और दीवार में करीब छह मीटर चौड़ी जगह बन गई।
चीन की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर और चीनी सभ्यता का प्रतीक होने के नाते यह दीवार वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)