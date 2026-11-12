एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग से जुड़े विवाद पर भड़का चीन, अमेरिका पर मनगढ़ंत कहानी बनाने का लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग को एक कथित चीनी महिला जासूस से जोड़ने वाली अमेरिकी रिपोर्टों पर चीन ने कड़ा पलटवार किया है। बीजिंग ने वाशिंगटन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिका तकनीकी प्रतिबंधों को सही ठहराने के लिए जासूसी की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, 'चीन अमेरिका से आग्रह करता है कि वह इस तरह की जासूसी की मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करें और इनका इस्तेमाल तकनीकी प्रतिबंध लगाने के बहाने के तौर पर न करे।'

'तकनीकी प्रगति स्वतंत्र नवाचार का परिणाम' प्रवक्ता माओ निंग ने स्पष्ट किया कि चीन की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति स्वतंत्र नवाचार और खुले सहयोग का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजिंग दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने के लिए वाशिंगटन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

इससे पहले सोमवार को भी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इन दावों को आधारहीन करार देते हुए कहा था कि यह चीन को बदनाम करने की एक कोशिश मात्र है। क्या है पूरा मामला? हालिया अमेरिकी रिपोर्ट्स में एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग का नाम एलिस हुआंग नाम की एक चीनी बिजनेसवुमन से जोड़ा गया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह है कि वह महिला बीजिंग के लिए काम करती है।