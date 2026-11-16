चीन में रुकी कार के पिछले हिस्से पे आ गिरी भारी चट्टान, इंच भर के फासले से बच गई जान

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन के सिचुआन प्रांत में एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है। ली काउंटी में पहाड़ की ढलान से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे आ गिरी और ट्रैफिक में रुकी एक कार से जा टकराई और इंच भर के फासले से कार में बैठे परिवार की जान बची।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डैशकैम फुटेज में दिख रहा है कि चट्टान के कार से टकराने और उसकी पिछली खिड़की तोड़ने से कुछ ही पल पहले एक महिला बाल-बाल बच गई। साथ ही कार में बैठे लोग भी सुरक्षित थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।