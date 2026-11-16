चीन में रुकी कार के पिछले हिस्से पे आ गिरी भारी चट्टान, इंच भर के फासले से बच गई जान
चीन के सिचुआन प्रांत में एक कार पर पहाड़ से विशाल चट्टान गिरी, जिसमें बैठे परिवार की जान बाल-बाल बची।
HighLights
सिचुआन प्रांत में पहाड़ से विशाल चट्टान कार पर गिरी।
कार में बैठे परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए।
भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई यह घटना।
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन के सिचुआन प्रांत में एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है। ली काउंटी में पहाड़ की ढलान से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे आ गिरी और ट्रैफिक में रुकी एक कार से जा टकराई और इंच भर के फासले से कार में बैठे परिवार की जान बची।
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डैशकैम फुटेज में दिख रहा है कि चट्टान के कार से टकराने और उसकी पिछली खिड़की तोड़ने से कुछ ही पल पहले एक महिला बाल-बाल बच गई। साथ ही कार में बैठे लोग भी सुरक्षित थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
14 नवंबर की घटना
यह हादसा 14 नवंबर को हुआ था, जिसका वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। कार की पिछली सीट पर दो बच्चों समेत परिवार के चार सदस्य बैठे थे। हादसे में कार की पिछली खिड़की पूरी तरह चकनाचूर हो गई। यह चट्टान पिछली सीट पर बैठे परिवार से बस कुछ ही इंच दूर गिरी। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोग बाल-बाल बच गए और किसी को भी चोट नहीं आई।
शुरुआती जांच के अनुसार, इलाके में हुई भारी बारिश और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण पहाड़ी से चट्टान खिसक कर नीचे आ गई थी।
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