कनाडा के अल्बर्टा मिलिट्री बेस पर लगी भीषण आग, कई लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, ओटावा। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के प्रमुख सैन्य ठिकाने पर शनिवार को हादसे के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं।

रक्षा मंत्री डेविड मैकगिंन्टी ने घटना की पुष्टि करते हुए दुख जताया, हालांकि उन्होंने अभी हताहतों की सटीक संख्या या हादसे के कारणों का खुलासा नहीं किया है।

जांच में जुटी रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस

रक्षा मंत्री डेविड मैकगिंन्टी ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर, सक्रिय और संवेदनशील बनी हुई है। मामले की जांच में रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस भी शामिल हो गई है।

कनाडियन आर्म्ड फोर्सेज, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन मिलकर राहत व बचाव अभियान चला रहे हैं। पास के वेनराइट कस्बे के अस्पताल और दमकल विभाग घायलों के इलाज और आग बुझाने में मदद कर रहे हैं।

वेनराइट म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के मुताबिक, आग मिलिट्री बेस की बाउंड्री पार कर बाहर फैल गई। तेज हवाओं के कारण लपटें तेजी से बढ़ रही हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए आसपास के कई क्षेत्रों से दमकल गाड़ियों और कर्मियों को बुलाया गया है। फिलहाल स्थानीय आबादी के लिए कोई निकासी आदेश जारी नहीं किया गया है।

रणनीतिक रूप से अहम है वेनराइट मिलिट्री बेस यह हादसा कनाडियन फोर्सेज बेस वेनराइट में हुआ, जो एडमोंटन से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यह कनाडा के सबसे व्यस्त सैन्य प्रशिक्षण अड्डों में से एक है, जहां सैनिकों को वास्तविक युद्ध का अभ्यास कराया जाता है। यहां कनाडियन मैनूवर ट्रेनिंग सेंटर और थर्ड कनाडियन डिवीजन ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं।