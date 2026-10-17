'कनाडा को तोड़ने के प्रयास में है अमेरिका', पीएम कार्नी ने लगाए ट्रंप प्रशासन पर आरोप
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार को आगाह किया कि उनके देश को अमेरिका तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ताकि 'हमें अपना बना सके।'
HighLights
ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कई बार दोहराई
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा दुनिया ज्यादा खतरनाक और बंटी हुई है
एपी, कैलगरी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार को आगाह किया कि उनके देश को अमेरिका तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ताकि 'हमें अपना बना सके।' उन्होंने तेल-संपन्न अल्बर्टा क्षेत्र से जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू नहीं करने की अपील की।
यह जनमत संग्रह सोमवार को होने वाला है। हालांकि यह स्वतंत्रता पर सीधे जनमत संग्रह नहीं है। इससे यह तय होगा कि वह प्रांत बना रहेगा या सरकार को भविष्य में अलगाव के लिए जनमत संग्रह कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिलेगी। अल्बर्टा की सीमा अमेरिका के मोंटाना राज्य से लगती है।
कनाडाई प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात दोहराई है।
कार्नी ने कैलगरी में कनाडा समर्थक रैली में कहा, 'यह जनमत संग्रह बहुत बुरे दौर में हो रहा है। दुनिया ज्यादा खतरनाक और बंटी हुई है। हमारी सीमाओं के बाहर कुछ लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे हम पर कब्जा कर सकें।'