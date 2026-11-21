डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में 2028 में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और इसे ही देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी में अपने उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

ट्रंप ने आज शुक्रवार को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति की रेस में एक और दावेदार को शामिल कर दिया है। ट्रंप की ये बात सुनकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैरान रह गए।

ट्रंप ने बताया अगले राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम

ट्रंप से जब 2028 के संभावित उम्मीदवार के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने मजाक में व्हाइट हाउस के सहयोगी स्टीफन मिलर से पूछा कि क्या वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं।

यह टिप्पणी ट्रंप की हालिया एशिया यात्रा पर आयोजित एक व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आई। इस मौके पर जेडी वेंस और रुबियो भी मौजूद थे, जिन्हें 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है।

इस व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में मिलर ने ट्रंप के कार्यकाल की जमकर तारीफ की, जिसके बाद ट्रम्प ने वेंस और रुबियो की ओर इशारा करते हुए कहा, 'वह इन दोनों से बेहतर थे। क्या आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं?'

इस घटना ने इस बात को लेकर चल रही अटकलों में एक नया मोड़ ला दिया है कि ट्रंप के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी बन सकता है। मिलर ने की ट्रंप की तारीफ मिलर को मंच पर बुलाने से पहले, ट्रम्प ने उन्हें इस कमरे में मौजूद दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया। इसके बाद मिलर ने ट्रंप के कामकाज का जोरदार बचाव करते हुए दावा किया कि किसी भी अन्य राष्ट्रपति ने दो साल में इतनी उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं।