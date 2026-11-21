डिजिटल डेस्क, कीव। चीन के शेन्जेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की को ये मुलाकात कुछ रास नहीं आई।

ट्रंप ने जहां पुतिन को दोस्त कहकर संबोधित किया। वहीं जेलेंस्की ने पुतिन को यूक्रेन का दुश्मन और हत्यारा बताया है। बता दें कि रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है।

जेलेंस्की ने पुतिन को बताया हत्यारा

सीएनएन से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा, 'यह ट्रम्प पर निर्भर है कि पुतिन को कैसे बुलाया जाए, लेकिन यूक्रेनियन के लिए, रूसी राष्ट्रपति एक दुश्मन बने हुए हैं।'

जेलेंस्की ने कहा, 'हमारे लिए, वह एक दुश्मन है। हमारे लिए, वह हत्यारा है। पुतिन हर दिन और रात लोगों को मार रहे हैं।'

पुतिन-ट्रंप की मुलाकात पर जेंलेस्की ने कहा, 'रूसी नेता के प्रति ट्रंप की मैत्रीपूर्ण टिप्पणी मॉस्को को गलत संदेश भेज रही थी, इससे पुतिन पर्याप्त दबाव महसूस नहीं करते।'

चीन में गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी नेता के साथ ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक से पहले ट्रंप ने पुतिन को अपना मित्र बताया था, जिसके बाद जेलेंस्की की यह टिप्पणी आई है।

ट्रंप ने पुतिन को बताया- अच्छा दोस्त

चीन में ट्रंप ने बताया था कि उनके और पुतिन के बीच कई वर्षों से अच्छे संबंध रहे हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के जारी युद्ध के बावजूद रूसी राष्ट्रपति के प्रति उनकी निरंतर व्यक्तिगत गर्मजोशी का संकेत है।