अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के लिए आज मतदान, ट्रंप की लोकप्रियता की परीक्षा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अमेरिका में मंगलवार को होने जा रहे मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के लिए अहम परीक्षा साबित होंगे। इन चुनावों से तय होगा कि उनके कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में कांग्रेस के दोनों सदनों पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण बना रहेगा या डेमोक्रेट अपनी पकड़ मजबूत करेंगे।

महंगाई, बढ़ती जीवन-यापन लागत, आव्रजन और ईरान युद्ध को लेकर मतदाताओं की नाराजगी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा में बहुमत मिलने पर डेमोक्रेट सरकार के विधायी एजेंडे को चुनौती देने और प्रशासन के कामकाज की जांच करने की बेहतर स्थिति में होंगे। वहीं, सीनेट का नियंत्रण नियुक्तियों और न्यायिक पदों पर फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों पर भी नजर इन चुनावों में भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों और मतदाताओं की भूमिका पर भी नजर रहेगी। नतीजे न केवल ट्रंप की नीतियों के प्रति जनसमर्थन का संकेत देंगे, बल्कि 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों पार्टियों की रणनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।

न्यूज एजेंसी रॉयटर के अनुसार, चुनाव जीतने के लिए ट्रंप ने पानी की तरह पैसा बहाया है। उनके मागा इंक ने लगभग 28 करोड़ डालर और उनके समर्थक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 36.6 करोड़ डालर खर्च किए हैं।

मतदान के तुरंत बाद होगी वोटों की गिनती अमेरिकी चुनाव सहायता आयोग (ईएसी) के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 23.45 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। 21 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया था। जस्टिस डिपार्टमेंट ने निगरानी के लिए देशभर में 1000 मानीटर तैनात किए गए हैं।

मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और अगले दिन तक अंतिम परिणाम जारी हो सकते हैं। हालांकि, चुनाव पूर्व न्यूयार्क टाइम्स- सिएना यूनिवर्सिटी पोल में डेमोक्रेटों को छह राज्यों, टेक्सास, कंसास, मेन, अलास्का, मिशिगन और ओहायो, में बढ़त मिलती दिख रही है।

एक नजर में चुनाव मतदान की तारीख: 3 नवंबर, 2026 (मंगलवार) दांव पर: अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का नियंत्रण कुल सीटें: प्रतिनिधि सभा की 435 और सीनेट की 100 में से 35 सीटें मौजूदा स्थिति: रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत मुख्य मुकाबला: डेमोक्रेट प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने की कोशिश में। सीनेट में भी चुनौती चुनाव की अहमियत: नतीजे तय करेंगे कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के आखिरी दो साल में कितनी आसानी से अपना एजेंडा आगे बढ़ा पाएंगे। कांग्रेस में बहुमत का गणित प्रतिनिधि सभा 435 कुल सीटें 218 बहुमत का आंकड़ा 219 रिपब्लिकन 214 डेमोक्रेट 2 खाली सीटें चुनावी गणित: डेमोक्रेटों को प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम चार सीटों पर जीत चाहिए। सभी सीटों पर मुकाबला होने के कारण कुछ करीबी चुनाव नतीजे तय कर सकते हैं। सीनेट 100 कुल सीटें 53 रिपब्लिकन 45 डेमोक्रेट

2 निर्दलीय (डेमोक्रेटों के साथ) 35 सीटों पर होंगे इस बार चुनाव चुनावी गणित: सीनेट में डेमोक्रेटों को बहुमत के लिए कम से कम चार सीटों का शुद्ध लाभ हासिल करना होगा। 50-50 की स्थिति में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस निर्णायक वोट दे सकते हैं। फ्लोरिडा और ओहायो में दो विशेष चुनाव भी हो रहे हैं।

अमेरिकी कांग्रेस को समझें प्रतिनिधि सभा: इसके 435 सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल दो साल का होता है। इसका मोटे तौर पर भारतीय लोकसभा से तुलना की जा सकती है। सीनेट: हर राज्य से दो सीनेटर चुने जाते हैं। कुल 100 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल छह साल का होता है। हर दो साल में लगभग एक-तिहाई सीटों पर चुनाव होता है। मध्यावधि चुनाव: राष्ट्रपति चुनाव के दो साल बाद होने वाले ये चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं। इनमें राष्ट्रपति पद दांव पर नहीं होता, लेकिन कांग्रेस का नियंत्रण बदल सकता है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव की अहमियत 1. ट्रंप के एजेंडे पर असर: प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटों को बहुमत मिला तो वे रिपब्लिकन विधेयकों को रोकने, बजट पर दबाव बनाने और प्रशासन के कामकाज की जांच कराने की बेहतर स्थिति में होंगे।