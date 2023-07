New York Flood गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि न्यूयॉर्क एक असाधारण मौसम घटना का अनुभव कर रहा है जिसने राज्य में कई समुदायों को तबाह कर दिया है। सोमवार को मरने वालों की संख्या एक थी जबकि मूसलाधार बारिश के कारण घर बह जाने से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं।न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कनेक्टिकट पेंसिल्वेनिया मैसाचुसेट्स और वर्मोंट के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी दी गई थी।

भारी बारिश से अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी बाढ़ का कहर (फोटो-एपी)

न्यूयॉर्क, एजेंसी। दूनियाभर में भारी बारिश से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसी ही स्थिती इस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पैदा हो गई है। अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क में बाढ़ (New York Flood) का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दक्षिणपूर्वी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए इसे जीवन के लिए खतरा करार दिया है। हडसन वैली में अचानक आई भीषण बाढ़ के दूसरे दिन भी न्यूयॉर्क जलमग्न है जिसके बाद अधिकारियों का अनुमान है कि इससे लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि न्यूयॉर्क एक असाधारण मौसम घटना का अनुभव कर रहा है जिसने राज्य में कई समुदायों को तबाह कर दिया है। सोमवार को मरने वालों की संख्या एक थी जबकि मूसलाधार बारिश के कारण घर बह जाने से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क बाढ़ पर अबतक अपडेट हैं- न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्मोंट के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी दी गई थी, इस क्षेत्र के राज्यों में तेजी से बारिश और अचानक बाढ़ देखी गई थी।

वर्मोंट अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के माइक कैनन ने कहा कि उत्तरी कैरोलिना, मिशिगन और कनेक्टिकट के दल उन लोगों में से थे जो उन शहरों तक पहुंचने में मदद कर रहे थे जो राज्य में मूसलाधार बारिश के बाद पहुंच से बाहर हैं।

सबसे बुरी तरह प्रभावित स्थानों में से न्यूयॉर्क की हडसन वैली थी, जहां एक महिला की मृत्यु हो गई, जब वह फोर्ट मोंटगोमरी के गांव में अपने बाढ़ वाले घर से भागने की कोशिश कर रही थी।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव में सहायता के लिए राज्य द्वारा पांच स्विफ्ट जल बचाव दल और एक हाई एक्सल वाहन तैनात किया गया है।

