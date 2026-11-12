'सम्मान दिखाना चाहिए...', अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को अमेरिकी सैनिक ने लगा दी फटकार; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को अर्लिंग्टन नेशनल सिमेट्री में टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर तैनात एक अमेरिकी सैनिक ने सबके सामने टोका। दरअसल, वेटरन्स डे समारोह के बाद हेगसेथ के साथ आए कुछ लोग स्मारक के पास हंसते और बातचीत करते हुए देखे गए थे।

इस घटना के एक वीडियो में हेगसेथ को अपनी पत्नी जेनिफर और अपनी टीम के वरिष्ठ सदस्यों के साथ स्मारक के सामने बनी सीढ़ियों पर तस्वीरें खिंचवाते हुए देखा जा सकता है। जब यह ग्रुप तस्वीरें खिंचवा चुका था तो कुछ सदस्य हंसते और बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इस पर ड्यूटी पर तैनात सैनिक ने उन्हें रोका और स्मारक के नियमों की याद दिलाई।

'सम्मान दिखाना चाहिए' सैनिक ने अपनी गश्त रोकते हुए और उस समूह की ओर मुड़कर जोर से कहा, "सभी आगंतुकों को यहां हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए और सम्मान दिखाना चाहिए।" यह घटना बुधवार को हुई। पीट हेगसेथ के खिलाफ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की कोशिश हुई और वो इससे बाल-बाल बचे हैं।

पेंटागन ने किया सैनिक का बचाव पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने सैनिक के हस्तक्षेप का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया था। पार्नेल ने एक बयान में कहा, "इस महत्वपूर्ण दिन को मनाते समय एक सैनिक ने सभी को उचित मर्यादा बनाए रखने की याद दिलाई, जो कि बिल्कुल सही और सम्मानजनक था।"

उन्होंने आगे कहा, "सेक्रेटरी और पूरा विभाग हमेशा से हमारे उन सैनिकों के बलिदानों का सम्मान करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे जिन्होंने अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान दी है।" हेगसेथ को क्यों लगाई गई फटकार? यह घटना टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर हुई, जो अमेरिका के सबसे सम्मानित युद्ध स्मारकों में से एक है। यह उन अज्ञात अमेरिकी सैनिकों का अंतिम विश्राम स्थल है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई थी।

1948 से सेना की तीसरी इन्फैंट्री रेजिमेंट (जिसे द ओल्ड गार्ड के नाम से जाना जाता है) के सैनिक हर मौसम में चौबीसों घंटे इस समाधि की पहरेदारी करते आ रहे हैं। यहां आने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वे शांति बनाए रखें और सम्मान प्रकट करें।

डेमोक्रेट्स ने की आलोचना हेगसेथ और उनके साथी वेटरन्स डे के कार्यक्रमों के तहत कब्रिस्तान गए थे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हुए थे। इस घटना की डेमोक्रेट्स ने आलोचना की। विस्कॉन्सिन की प्रतिनिधि ग्वेन मूर ने हेगसेथ पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिखा दिया है कि वे अपने पद के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "महाभियोग से बाल-बाल बचने के एक दिन बाद ही उन्होंने टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर की पवित्रता का अनादर करके वर्दीधारी सैनिकों और सैनिकों के प्रति अपनी अवमानना दिखाई है।" हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश यह फटकार उस घटना के एक दिन बाद आई है जब हाउस के रिपब्लिकन सदस्यों ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश को रोक दिया, जिससे ट्रंप प्रशासन को एक प्रक्रियात्मक जीत मिल गई।

इस पहल का नेतृत्व रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने किया, जिन्होंने महाभियोग के आठ बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव पेश किया। हेगसेथ पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान और यमन में सैन्य अभियानों को अधिकृत किया, जो वॉर पावर्स एक्ट का उल्लंघन है।